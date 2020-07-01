ГИБДД оштрафовала водителя, который катал на крыше блогершу Тасю

Сотрудники отдела ГИБДД по Брянску оштрафовали водителя, который катал на крыше автомобиля брянскую инстаблогершу Тасю. Об этом сообщила его пресс-служба.

Инспекторы ГИБДД уличили водителя сразу в двух нарушениях правил дорожного движения — перевозка пассажирки вне салона и управление автомобилем, не используя ремня безопасности. За каждое из нарушений ему выписали по 1 тысяче рублей штрафа — в сумме 2 тыс. рублей. Они установили, что 19 июня в районе дома 59/10 по улице Дуке он прокатил девушку на крыше своего Фольксвагена.

Основанием привлечь водителя к ответственности послужили публикации брянских СМИ об инциденте.

Ранее мы сообщали, что Тася опубликовала в соцсетях видеоролик, где запечатлено, как молодой человек помогает ей забраться на крышу автомобиля, а после садится за руль и начинает движение.