ГИБДД оштрафовала водителя, который катал на крыше блогершу Тасю
Сотрудники отдела ГИБДД по Брянску оштрафовали водителя, который катал на крыше автомобиля брянскую инстаблогершу Тасю. Об этом сообщила его пресс-служба.
Инспекторы ГИБДД уличили водителя сразу в двух нарушениях правил дорожного движения — перевозка пассажирки вне салона и управление автомобилем, не используя ремня безопасности. За каждое из нарушений ему выписали по 1 тысяче рублей штрафа — в сумме 2 тыс. рублей. Они установили, что 19 июня в районе дома 59/10 по улице Дуке он прокатил девушку на крыше своего Фольксвагена.
Основанием привлечь водителя к ответственности послужили публикации брянских СМИ об инциденте.
Ранее мы сообщали, что Тася опубликовала в соцсетях видеоролик, где запечатлено, как молодой человек помогает ей забраться на крышу автомобиля, а после садится за руль и начинает движение.
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