На Московском проспекте машина сбила насмерть человека

В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» ранним утром пятницы был опубликован видеоролик с места ДТП с погибшим на Московском проспекте. Качество записи низкое, и что-либо в ней разобрать, кроме того, что дело было ночью, невозможно.

Автор публикации пишет, что сбили насмерть человека. Это подтверждают комментаторы, которые оказались очевидцами случившегося.

В комментариях приводятся жуткие подробности инцидента. В частности, пишут, что погибшему при столкновении оторвало ноги.

Участники дискуссии пеняют ночным лихачам, которые гоняют по городу со скоростью 200 км/ч и выше.