В Клетне машина сбила девочку на велосипеде
Авария, в которой пострадал ребенок, случилась накануне вечером в Клетне. Об инциденте сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.
В 19:25 четверга на улице Горького водитель Форда Фьюжн 36 лет сбил десятилетнюю девочку, которая выехала на проезжую часть на велосипеде.
Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Внимание: семинар и брифинг
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