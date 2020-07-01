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В Клетне машина сбила девочку на велосипеде

Опубликовано Сегодня, 12:48

Авария, в которой пострадал ребенок, случилась накануне вечером в Клетне. Об инциденте сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

В 19:25 четверга на улице Горького водитель Форда Фьюжн 36 лет сбил десятилетнюю девочку, которая выехала на проезжую часть на велосипеде.

Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами.

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