В Клетне машина сбила девочку на велосипеде

Авария, в которой пострадал ребенок, случилась накануне вечером в Клетне. Об инциденте сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

В 19:25 четверга на улице Горького водитель Форда Фьюжн 36 лет сбил десятилетнюю девочку, которая выехала на проезжую часть на велосипеде.

Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами.