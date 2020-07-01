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В Брянске утонул в Десне подросток

Опубликовано Сегодня, 13:16

Из реки Десна в районе путепровода на Литейной улице Брянска вечером четверга выловили тело подростка 16 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУ СКР, которое возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Следователи рассматривают версию причинения ему смерти по неосторожности.

Проводятся необходимые следственные действия.

Следователи отмечают, что случаи гибели детей на воде в регионе участились, и напоминают родителям про обязанность контролировать несовершеннолетних во время отдыха на воде, учить их плавать, ориентироваться на пересеченной местности и вести себя в опасных ситуациях.

 

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