За лето на водоемах Брянщины погибли пять детей
С начала лета на водоемах Бряянской области погибли пять детей: трое в Бежицком районе Брянска и по одному в Брянском и Трубческом районах. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.
Основными причинами трагического финала, по информации надзорного ведомства, стали купание без присмотра взрослых, купание в неположенных местах и нарушение правил безопасности на воде.
Все погибшие росли в благополучных семьях, не состояли на учете как проблемные, а родители в момент их гибели находились на работе или дома.
Однако региональными правилами безопасности на воде ответственность за их соблюдение детьми возложена на их законных представителей.
Родителям надзорное ведомство рекомендует вести с детьми профилактичесие беседы о безопасном поведении на воде, не подавать им дурного примера и не допускать их пребывания на водоемах без присмотра.
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