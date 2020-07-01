За лето на водоемах Брянщины погибли пять детей

С начала лета на водоемах Бряянской области погибли пять детей: трое в Бежицком районе Брянска и по одному в Брянском и Трубческом районах. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.

Основными причинами трагического финала, по информации надзорного ведомства, стали купание без присмотра взрослых, купание в неположенных местах и нарушение правил безопасности на воде.

Все погибшие росли в благополучных семьях, не состояли на учете как проблемные, а родители в момент их гибели находились на работе или дома.

Однако региональными правилами безопасности на воде ответственность за их соблюдение детьми возложена на их законных представителей.

Родителям надзорное ведомство рекомендует вести с детьми профилактичесие беседы о безопасном поведении на воде, не подавать им дурного примера и не допускать их пребывания на водоемах без присмотра.