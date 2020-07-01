Приговор рецидивисту, осужденному за разбой, остался без изменений

Брянский областной суд оставил без изменений приговор Бежицкого районного суда ранее судимому жителю Брянска, который был осужден за вооруженный разбой. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Суд первой инстанции установил, что вечером в сентябре прошлого года 45-летний осужденный, угрожая ножом, отобрал у прохожего мобильный телефон.

За это подсудимый получил пять лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы.

Попытка осужденного смягчить приговор в областном суде оказалась безуспешной.