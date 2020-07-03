По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в июне 2020 года составила 268 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Шесть водителей были за рулем в нетрезвом состоянии.

На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь. Мотивы поступка мужчины теперь выясняет полиция. Как пишет в комментариях автор публикации, довести замысел до конца помешал прохожий, который выбил зажигалку из рук поджигателя.

«На Дружбе мужик облил соляркой продукты и продавца, впоследствии хотел поджечь», — написала она в сообществе.

В Брянске на Дружбе мужчина пытался сжечь овощную палатку вместе с продавцом. Об этом рассказала участница группы «Типичный Брянск», ставшая очевидцем инцидента.

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