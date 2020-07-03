В Брянске блогерша разбила яйцо об голову прохожего

Брянская блогерша Изабель разбила яйцо о голову случайного прохожего. Ролик, запечатливший это, выложила в соцсети скандально известная блогерша Тася, по заданию которой Изабель совершила этот дикий поступок.

«Разбей яйцо об голову прохожего, посмотрим, что он с тобой сделает», — инструктирует подругу Тася в начале ролика.

Затем видео демонстрирует, как девушка подходит к незнакомому мужчине на улице, спрашивает у него дорогу, а затем разбивает об его голову яйцо. Мужчина пытается ее догнать, но на выручку Изабель приходит ее спутник.

«Все закончилось дракой парней», — констатирует Тася.

Ранее сама Тася, выполняя очередное задание, вылила на голову прохожему пепси-колу. Еще раньше она прокатилась на крыше машины, за что водителя оштрафовала ГИБДД, разбила телевизор в кафе и выгуляла молодого человека в БДСМ-атрибутике на поводке возле Кургана Бессмертия.