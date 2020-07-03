В Гордеевке будут судить за убийство жителя Подмосковья

В Гордеевском районе прокуратура передала в суд дело по обвинению жителя подмосковного города Котельники в убийстве. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый гостил у родственников в деревне Староновицкой Гордеевского района. Будучи пьяным, он поссорился с иужем сестры и ударил его ножом в грудь.

От полученных травм потерпевший умер на месте.