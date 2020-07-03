Четверых бряцев будут судить за избиение прохожего

Четверо жителей Брянска предстанут перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, четверго мужчин от 27 до 38 лет в августе прошлого года пьяные ночью находились на остановке общественного транспорта на Советской улице.

Затеяв ссору с прохожим, они стали его избивать руками и ногами и причинили тяжкий вред его здоровью.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Брянска.