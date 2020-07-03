За прошлую неделю телефонные и сетевые мошенники обманули 35 брянцев
За прошлую неделю в полицию заявили о телефонных и сетевых мошенничествах 35 брянцев. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.
Суммарный улов аферистов составил 6,617 млн рублей.
Большинство пострадавших были обмануты псевдосотрудниками банков. Добычей аферистов, получающих доступ к чужим счетам под предлогом отмены сомнительной транзакции, или с помощью иной легенды, связанной с банковскими продуктами, стали более 5 млн 265 тыс. рублей.
Жительница Выгоничского района лишилась 7700 рублей, передав данные своей карты злоумышленнику, взломавшему профиль ее родственницы в соцсети.
Женщина из Володарского района Брянска перевела 40 тысяч рублей, думая, что выручает родственника, попавшего в полицию. Тем же способом аферисты обманули на 30 тыс. рублей другую жительницу Володарки 72 лет.
Под предлогом выплаты компенсации за ранее купленные лекарства мошенники выманили у 81-летней жительницы Советского района 798 тыс. рублей.
Несколько жителей региона пострадали при попытке что-либо купить или продать с помощью досок онлайн-объявлений. Потери составили от 3600 до 400 тыс. рублей.
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