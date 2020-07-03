Житель Суражского района сжег гражданскую жену и погиб сам

СУ СКР по Брянской области расследует обстоятельство гибели двух человек на пожаре в Суражском районе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления.

Сообщение о случившемся поступило в следственные органы днем воскресенья. Двое жителей села Нивное были доставлены в районную больницу с ожогами разной степени тяжести. Спасти обоих не удалось.

По версии следствия, житель села 42 лет во время ссоры с гражданской женой облил ее горючей жидкостью и поджег. Затем попытался ее потушить, но сделать этого не смог, а огонь перекинулся на дом.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство с особой жестокостью.