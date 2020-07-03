Следователи подозревают брянца в убийстве знакомого

Следователи подозревают ранее судимого за убийство жителя Брянска в совершении нового преступления. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем субботы подозреваемый выпивал с потерпевшим у него дома в Белых Берегах. Затем они поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове и туловищу деревянным бруском и черенком от лопаты.

От полученных травм потерпевший умер на месте.

Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый заключен под стражу. С места происшествия изъяты следы и орудия преступления.