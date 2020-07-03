В Сураже полиция подозревает продавщицу в краже денег у хозяйки павильона

В Сураже полицейские меньше, чем за час, раскрыли кражу денег у хозяйки торгового павильона. Об этом сообщило в понедельник региональное УМВД.

Полицейским потерпевшая 57 лет рассказала, что ненадолго отлучилась из своего павильона, оставив под прилавком сумку, а затем заметила, что оттуда пропали 18 тыс. рублей.

Полицейские заподозрили в краже 23-летнюю продавщицу. По версии следствия, та призналась, что украла деньги, воспользовавшись отсутствием хозяйки, и вернула 8 тыс. рублей. Недостающие 10 тысяч она передала знакомому, вернув ему давний долг.

Теперь подозреваемой грозит до пяти лет колонии.