В Сураже полиция подозревает продавщицу в краже денег у хозяйки павильона
В Сураже полицейские меньше, чем за час, раскрыли кражу денег у хозяйки торгового павильона. Об этом сообщило в понедельник региональное УМВД.
Полицейским потерпевшая 57 лет рассказала, что ненадолго отлучилась из своего павильона, оставив под прилавком сумку, а затем заметила, что оттуда пропали 18 тыс. рублей.
Полицейские заподозрили в краже 23-летнюю продавщицу. По версии следствия, та призналась, что украла деньги, воспользовавшись отсутствием хозяйки, и вернула 8 тыс. рублей. Недостающие 10 тысяч она передала знакомому, вернув ему давний долг.
Теперь подозреваемой грозит до пяти лет колонии.
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