В Гордеевке ребенок напоролся на штырь, упав с велосипеда
В Гордеевке ребенок, упавший с велосипеда во дворе своего дома, напоролся на штырь ограждения клумбы и был госпитализирован. Об инциденте сообщила прокуратура Брянской области.
Штыри для ограждения клумбы самовольно установили люди, которых прокуратуре установить не удалось.
Однако районная прокуратура расценила инцидент как следствие недоработки муниципальных властей, которые обязаны следить за качеством благоустройтсва дворов и должны были выявить опасное ограждение.
Прокурор района вынес местным властям представление устранить выявленные нарушения.
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