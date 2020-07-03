В Трубческе на перекрестке столкнулись две машины
В Трубчевске случилось ДТП с пострадавшим. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области.
19-летний водитель ВАЗ-11183 в районе семи часов утра вторника пытался проехать на красный свет перекресток улиц Брянской и Володарского и не пропустил ехавший по Володарского на зеленый сигнал светофора ВАЗ-21103, которым управлял водитель 49 лет.
У водителя ВАЗ-21103 медики констатировали тупую травму грудной клетки и перелом ребра без смещения. Госпитализация ему не понадобилась.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Внимание: семинар и брифинг
25 июня 2020 года в помещении Брянского УФАС России по адресу г. Брянск, ул. Дуки, д.80 состоялся семинар и брифинг по средствам видеоконференц-связи по теме: «Общие требования к рекламе при телевизионном вещании»
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что совет директоров на своем заочном заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА), в том числе:
На следующей неделе железнодорожники проведут плановые ремонтные работы в зоне двух железнодорожных переездов на Суземском направлении в Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция». Они стартовали по инициативе генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в начале апреля для сотрудников компаний и их семей. Целью проведения таких дистанционных мероприятий стало включение максимального количество персонала, находящегося на удаленном режиме работы, в активную спортивную и творческую деятельность в период сложной эпидемиологической обстановки.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.