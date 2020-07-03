В Трубческе на перекрестке столкнулись две машины

В Трубчевске случилось ДТП с пострадавшим. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области.

19-летний водитель ВАЗ-11183 в районе семи часов утра вторника пытался проехать на красный свет перекресток улиц Брянской и Володарского и не пропустил ехавший по Володарского на зеленый сигнал светофора ВАЗ-21103, которым управлял водитель 49 лет.

У водителя ВАЗ-21103 медики констатировали тупую травму грудной клетки и перелом ребра без смещения. Госпитализация ему не понадобилась.