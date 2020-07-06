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Под Брянском упавшие деревья перекрыли дорогу

Опубликовано Вчера, 14:29

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал запись видеорегистратора, запечатлившую его попытка объехать деревья, упавшие во время дождя на дорогу в окрестностях города. Сообщается, что инцидент произошел по пути к Белым Берегам от Киевской трассы.

«А вот и последствия дождичка», — написал автор публикации.

В кадре видно, как автомобиль объезжает одно дерево, лежащее поперек проезжей части, а далее ему предстоит объехать еще минимум два дерева, но он останавилвается, чтобы пропустить машины, идущие по встречной полосе.

«Как объехать-то? Погодка, конечно, супер», — сокрушается водитель за кадром.

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