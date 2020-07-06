Суд отправил в колонию брянца, забившего насмерть знакомого

Приговор Фокинского районного суда Брянска в отношении жителя областного центра, признаного виновным в нанесении знакомому травм, несовместимых с жизнью, вступил в законную силу.

В суде было установлено, что подсудимый в январе прошлого года, будучи пьяным, избил знакомого. От полученных травм потерпевший умер в больницу.

Драчун был приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима и должен выплатить близким потерпевшего 784 тыс. рублей компенсации морального вреда и материального ущерба. Его попытка обжаловать решение суда в областном суде оказалась безрезультатной.