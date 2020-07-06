Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Фокинском районе Брянска

В Фокинском районе Брянска полиция раскрыла кражу велосипеда у местного жителя. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД по региону.

Хозяин просто оставил велосипед в подъезде, не пристегнув его к перилам и не используя других противоугонных устройств.

Полицейские вскоре вышли на подозреваемого, который оказался местным жителем 36 лет, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадавшим.

По версии следствия. на допросе он признался, что был в гостях у знакомых, а по дороге домой увидел в подъезде бесхозный велосипед, решил поживиться и забрал его с собой.

Велосипед стоимостью 10 тыс. рублей изъят и возвращен владельцу. А подозреваемому грозит до пяти лет колонии за кражу.

С начала года на Брянщине было украдено 132 велосипеда. 64 удалось найти и вернуть хозяевам.