В Клетне прокуратура требует заблокировать сайты, торгующие фальшивыми дипломами
Клетнянская районная прокуратура при мониторинге интернета на предмет ресурсов с запрещенной информацией, выявила три сайта, предлагающие к продаже диплому об окончании различных учебных заведений. Об этом сообщила в среду прокуратура Брянской области.
Поскольку такие услуги и их реклама законом запрещены, надзорное ведомство направило в районный суд иски с требование заблокировать доступ на эти сайты.
Все три иска находятся на рассмотрении.
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