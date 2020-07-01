В Клетне прокуратура требует заблокировать сайты, торгующие фальшивыми дипломами

Клетнянская районная прокуратура при мониторинге интернета на предмет ресурсов с запрещенной информацией, выявила три сайта, предлагающие к продаже диплому об окончании различных учебных заведений. Об этом сообщила в среду прокуратура Брянской области.

Поскольку такие услуги и их реклама законом запрещены, надзорное ведомство направило в районный суд иски с требование заблокировать доступ на эти сайты.

Все три иска находятся на рассмотрении.