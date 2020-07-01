В Брянске легковой автомобиль врезался в автобус

На улице Брянской Пролетарской Дивизии накануне днем случилась авария, в которой пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной версии, автомобиль Рено Сандеро, которым управлял водитель 69 лет, зацепил автобус с пассажирами при перестроении в правый ряд.

О столкновении полицейские узнали из сообщения медперсонала травмпункта Бежицкого района Брянска, в который обратилась одна из пассажирок автобуса.

Медики диагностировали у нее перелом ребра. Госпитализация ей не потребовалась.