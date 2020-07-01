В Дятьковском районе автомобиль сбил велосипедиста с ребенком

ДТП, в котором пострадали пожилой мужчина и ребенок, случилось на улице Карла Маркса в поселке Старь Дятьковского района Брянщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, вечером автомобиль Ситроен, двигавшийся от поселка Ивот врезался в ехавший в ту же сторону велосипед, на котором ехали водитель 68 лет и восьмилетний пассажир.

Велосипедист получил ушиб голеностопа, а ребенка пришлось госпитализировать в передомом голени.