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В Дятькове рецидивист украл сумку у заснувшего на лавочке мужчины

Опубликовано Сегодня, 19:30

В Дятькове полиция раскрыла кражу сумки с кошельком. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

52-летний житель Дятьковского района заявил полиции о краже сумки, в которой был кошелек с наличностью и банковскими картами. По его словам, в жаркий день он присел отдохнуть на лавочку и незаметно задремал. А когда проснулся, обнаружил пропажу сумки.

Полицейские по горячим следам вышли на ранее судимого дятьковца 25 лет. По версии следствия, он признался в краже, но вернуть украденное не смог: 150 рублей, которые нашел в кошельке, сразу потратил, а карточки за ненадобностью выбросил по пути.

Теперь ему грозит до двух лет колонии.

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