Самолет из Сочи застрял в Брянске из-за поломки шасси

Вылет рейса Брянск — Краснодар, намеченный на вторник, пришлось отложить на сутки по техническим причинам. Об этом сообщается в неофициальной группе брянского аэропорта во ВКонтакте. По уточненной информации, причиной задержки стала поломка шасси у самолета, который во вторник прибыл в Брянск из Сочи и затем должен был вылетать в столицу Кубани.

Сообщается также, что утром среды за пассажирами краснодарского рейса прибыл резервный борт. А самолет со сломавшимся шасси удалось отремонтировать, и он покинул брянский аэропорт в районе 10 утра среды, как это и планировалось ранее.