В Брянске полиция раскрыла грабеж и кражу двух велосипедов

В Брянске полиция раскрыла грабеж и кражи двух велосипедов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УМВД.

45-летний потерпевший сообщил полицейским, что на улице в Фокинском районе к нему подошел незнакомец и попросил немного денег. А получив отказ, ударил собеседника, сбив с ног, завладел его телефоном и 1,5 тыс. рублей наличности и убежал.

Полицейские подозревают в совершении грабежа ранее судимого мужчину 32 лет, не имеющего регистрации по месту жительства. По версии следствия, у него изъяли мобильный телефон потерпевшего.

В процессе расследования полицейские также установили причастность подозреваемого к кражам двух велосипедов, оставленных владельцами в подъездах.

Подозреваемому грозит до семи лет колонии.