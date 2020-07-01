В Брянске суд заключил под стражу рецидивиста, подозреваемого в убийстве

Поисковики нашли забытую могилу партизана в лесу. В Сафоновском районе перезахоронили останки партизана Сергея Мягченкова - местного жителя, павшего в 1942 году.

В Тёмкине строят станцию водоподготовки и ремонтируют сквер. Вопросы обеспечения жителей райцентра качественной питьевой водой, а также ход реконструкции сквера на улице Привокзальной обсудили во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского в Тёмкинский район.

За 6 месяцев 2020 года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев на железной дороге снизилось на 40%. Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

8 июля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к Всероссийскому празднику - Дню семьи, любви и верности и по традиции будет чествовать семейные пары железнодорожников. Несколько семей будут отмечены медалью «За любовь и верность».

По версии следствия, подозреваемый, который ранее был судим за убийство, 4 июля выпивал со знакомым у него в гостях в поселке Белые Берега. Поссорившись с хозяином дома, он стал избивать жертву деревянным бруском и черенком лопаты, нанося удары по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Фокинский районный суд Брянска избрал мерой пресечения заключения под стражу для 63-летнего ранее судимого брянца, подозреваемого в убийстве собутыльника.

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«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум 8 июля 2020 года с 12:00 до 14:00 в онлайн-режиме состоится третий Форум по цифровой трансформации по теме «Цифровой рецепт восстановления экономики». Организаторы форума — комитет по цифровой экономике РСПП и «Ростелеком».

В День семьи, любви и верности на МЖД отметят крепкие семейные пары 8 июля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к Всероссийскому празднику - Дню семьи, любви и верности и по традиции будет чествовать семейные пары железнодорожников. Несколько семей будут отмечены медалью «За любовь и верность».

Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция». Они стартовали по инициативе генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в начале апреля для сотрудников компаний и их семей. Целью проведения таких дистанционных мероприятий стало включение максимального количество персонала, находящегося на удаленном режиме работы, в активную спортивную и творческую деятельность в период сложной эпидемиологической обстановки.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

