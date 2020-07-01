На Московском проспекте ночью разбились в хлам две машины

В группе «ЧП и ДТП Брянск» опубликовали фотографии с места ночного ДТП на Московском проспекте Брянска. Судя по снимкам, обе легковых машины, одна из которых, по всей видимости, такси, разбились в хлам.

Очевидцы сообщают о жутком звуке в момент столкновения автомобилей.

Официальной информации и сведений о подробностях аварии, причинах, возможных пострадавших или жертвах пока нет.