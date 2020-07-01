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Полиция Брянска возбудила дело на собачников, избивших соседей

Опубликовано Сегодня, 08:49

В Брянске полиция возбудила уголовное дело в отношении жителей Володарского района, которые подозреваются в избиении соседей. Об этом сообщило УМВД по региону.

По версии следствия, в полицию обратился житель Володарки 48 лет, который рассказал, что к ним во двор ворвалась толпа разъяренных соседей и избила его самого, жену и их родственника металлической трубой и деревянными палками.

Конфликт начался с того, что на зятя и внучку заявителя во время велосипедной прогулки напала стая соседских собак. В ответ на замечания хозяева животных начали проявлять агрессию.

Решение возбудить дело полицейские приняли, когда получили результаты медэкспертизы.

За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести подозреваемым грозит до трех лет колонии.

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