Полиция Брянска возбудила дело на собачников, избивших соседей
В Брянске полиция возбудила уголовное дело в отношении жителей Володарского района, которые подозреваются в избиении соседей. Об этом сообщило УМВД по региону.
По версии следствия, в полицию обратился житель Володарки 48 лет, который рассказал, что к ним во двор ворвалась толпа разъяренных соседей и избила его самого, жену и их родственника металлической трубой и деревянными палками.
Конфликт начался с того, что на зятя и внучку заявителя во время велосипедной прогулки напала стая соседских собак. В ответ на замечания хозяева животных начали проявлять агрессию.
Решение возбудить дело полицейские приняли, когда получили результаты медэкспертизы.
За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести подозреваемым грозит до трех лет колонии.
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