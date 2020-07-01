На Брянщине осы свили гнездо прямо над входом в поселковую администрацию

Об опасности, которая поджидает посетителей одной из поселковых администраций на Брянщине, прямо перед входом в ее здание, рассказал на своей страничке во ВКонтакте брянский журналист Алексей Соболь.

«Приехал вчера в поселковую администрацию. Навстречу идет мужичек: "Ежели вы к нам, но капюшон наденьте. У нас осы аккурат над входом гнездо основали. Меня вчера одна прям в макушку ужалила, смотрите, вон какая шишка! Поблагодарил и воспользовался советом"», — написал он.

В каком поселке это было, Алексей Соболь не уточнил. Но фото осиного гнезда над входом опубликовал на своей странице.

Фото: ВК Алексея Соболя.