На Брянщине осы свили гнездо прямо над входом в поселковую администрацию
Об опасности, которая поджидает посетителей одной из поселковых администраций на Брянщине, прямо перед входом в ее здание, рассказал на своей страничке во ВКонтакте брянский журналист Алексей Соболь.
«Приехал вчера в поселковую администрацию. Навстречу идет мужичек: "Ежели вы к нам, но капюшон наденьте. У нас осы аккурат над входом гнездо основали. Меня вчера одна прям в макушку ужалила, смотрите, вон какая шишка! Поблагодарил и воспользовался советом"», — написал он.
В каком поселке это было, Алексей Соболь не уточнил. Но фото осиного гнезда над входом опубликовал на своей странице.
Фото: ВК Алексея Соболя.
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