В ночной аварии на улице Пересвета пострадал водитель маршрутки
На улице Пересвета поздним вечером среды случилось ДТП с пострадавшим. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.
По предварительной информации, столкнулись маршрутный микроавтобус Ситроен Джампер, который ехал не по маршруту и без пассажиров от проспекта Станке Димитрова к проспекту Ленина по Красноармейской улице, столкнулся с Фордом Фокус, которым повораичвал налево на Пересвета со стороны улицы Ромашина.
От удара Ситроен врезался в ограждение тротуара.
Водитель маршрутки 36 лет получил ушиб голени. Госпитализация ему не потребовалась.
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