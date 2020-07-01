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В ночной аварии на улице Пересвета пострадал водитель маршрутки

Опубликовано Сегодня, 11:54

На улице Пересвета поздним вечером среды случилось ДТП с пострадавшим. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.

По предварительной информации, столкнулись маршрутный микроавтобус Ситроен Джампер, который ехал не по маршруту и без пассажиров от проспекта Станке Димитрова к проспекту Ленина по Красноармейской улице, столкнулся с Фордом Фокус, которым повораичвал налево на Пересвета со стороны улицы Ромашина.

От удара Ситроен врезался в ограждение тротуара.

Водитель маршрутки 36 лет получил ушиб голени. Госпитализация ему не потребовалась.

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