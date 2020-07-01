За сутки на дорогах Брянска инспекторам ГИБДД попались два водителя с признаками опьянения

Сотрудники ОГИБДД по Брянску за минувшие сутки пресекли 218 нарушений правил движения. Об этом сообщил официальный сайт отдела.

Двое водителей находились за рулем с признаками опьянения и отказались от медосвидетельствования.

14 проехали на красный свет, 21 не пропустил пешеходов, один выехал на встречную полосу в нарушение правил, а у 26 оказался превышен уровень тонировки стекол.

В нарушение правил уличного движения был уличен 51 пешеход.

Оштрафованы были четыре мотоциклиста, шесть водителей маршруток, двое таксистов и семь велосипедистов.