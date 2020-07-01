Брянские байкеры стали реже попадать в аварии

В Брянске по итогам первого полугодия 2020 года сократилось число ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Брянску. Для сравнения: за тот же период прошлого года мотоциклисты участвовали в 15 авариях.

В авариях с участием мотоциклмстов погиб один человек, восемь были травмированы, в том числе двое несовершеннолетних.

Два ДТП спровоцировали мотоциклисты, в них пострадали два человека. В первые шесть месяцев прошлого года таких ДТП было восемь.

Мотоциклисты с января по июнь были уличены в 427 нарушениях. 20 байкеров попались инспекторам ГИБДД с признаками опьянения, по четырем фактам пьяной езды возбуждены уголовные дела. 57 управляли мотоциклом без водительского удостоверения. 76 человек попались на езде без шлема. Восемь байкеров попались при выезде на встречку, а девять не пропустили пешеходов.