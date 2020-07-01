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В Мглинском районе в ночном ДТП пострадали два подростка

Опубликовано Сегодня, 12:55

В Мглинском районе ночью случилось ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 3:40 медики районной больнницы сообщили полицейским, что за медицинской помощью обратились парень и девушка 17 лет, которые пояснили, что попали в аварию.

По предварительной иноформации, юноша, не имевший водительского удостоверения, катался с подругой на автомобиле Киа Рио. Не справившись с управлением, он по дороге от райцентра в Ветлевке съехал в кювет, где машина опрокинулась. Ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель получил закрытый перелом правой ключицы, пассажирка вывихнула тазобедренный сустав.

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