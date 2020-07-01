В Севске полиция раскрыла ограбление пустой квартиры

В Севске полицейские раскрыли ограбление пустующей квартиры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Брянской области.

Хозяйка жилья переехала в Брянск и на квартире в Севске давно не появлялась. Воспользовавшись ее длительным отсутствием, грабители днем взломали дверь, выбросили в окно четыре радиатора отопления и увезли их на мотоблоке. О краже со взломом в полицию заявили соседи потерпевшей.

Подозреваемыми в причастности к преступлению, по версии следствия, оказались двое местных жителей 45 и 49 лет, оба ранее судимы. Украденные батареи отопления они сдать в пункт приема металла не успели, так что полицейские смогли их изъять и намерены вернуть хозяйке.

За кражу со взломом подозреваемым грозит до пяти лет колонии.