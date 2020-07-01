Житель Почепа, забивший насмерть знакомого, отправился в колонию
В Почепе суд вынес приговор жителю района 33 лет, которого признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Суд установил, что в октябре прощлого года обвиняемый, находясь в доме у жителя деревни Бумажная Фабрика, которого недолюдливал, изьил его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм потерпевший умер в больнице.
За это осужденный получил восемь лет колонии строгого режима.
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