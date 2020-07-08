В Брянске осудили за мошенничество адвоката из Санкт-Петербурга

Советский районный суд Брянска признал виновным в особо крупном мошенничестве адвоката из Санкт-Петербурга, который защищал обвиняемого во взяточничестве подполковника полиции.

Суд установил, что с января по март 2020 года обвиняемый убедил подзащитного передать ему 5 млн рублей в качестве взятки за смягчение приговора облсуда и при передаче денег был взят с поличным оперативниками ФСБ.

Приговор суда составил два года колонии общего режима и 100 тыс. рублей штрафа.