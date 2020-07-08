В Стародубе получил семь лет водитель, сбивший школьницу
Стародубский районный суд вынес приговор местному жителю 23 лет, признанному виновным в ДТП, в результате которого погибла школьница. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Суд установил, что в ноябре прошлого года обвиняемый сел за руль пьяный и не имея водительского удостоверения, а тормозная система машины была неисправна. Не справившись с управлением, водитель выехал на обочину и сбил девочку 11 лет, которая была в тяжелом состоянии доставлена в больницу и там от полученных травм умерла.
Суд приговорил виновника пьяного ДТП к семи годам и двум месяцам колонии общего режима и взыскал с него 2 млн рублей в возмещение морального вреда родителям жертвы.
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