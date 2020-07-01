Пенсионер из Коинцов проведет 8 лет в колонии за убийство

Брянский областной суд оставил без изменения приговор пенсионеру из Клинцов, который в мае был осужден к восьми годам строгого режима за убийство знакомого. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Суд первой инстанции установил, что осужденный в сентябре прошлого года, будучи пьяным, поссорился с находившимся у него в гостях знакомым, и ударил его ножом в шее. От полученной раны потерпевший умер на месте.

Попытка адвоката обжаловать вердикт в областном суде оказалась безрезультатной.

Приговор вступил в законную силу.