В многоэтажке на улице Крахмалева случился пожар

Утром субботы участник группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Крахмалева и фотографии с места происшествия.

«В Брянске на улице Крахмалева произошел пожар на 11 этаже многоквартирного дома № 55/1, при котором спателям пришлось эвакуировать 22 человека по лестнице и трех с применением спасательных устройств. Обошлось без жертв», — написал он.

В сводку происшествий от ГУ МЧС по Брянской области пожар на Крахмалева пока не попал, поэтому официальной информации о нем нет.

Сайт ГУ МЧС сообщает о другом пожаре, случившемся ранним утром субботы в Володарском районе на улице 12 лет Октября. По прибытии на место пожарных расчетов выяснилось, что горел мусор в отдельно стоящем здании. Площадь возгорания составила 20 м2. Пожар был быстро локализован и потушен. Жертв и постарадавших нет.