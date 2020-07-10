На озере Орлик-5 автомобиль закатился в воду

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовали фотографию с места происшествия на озере Орлик-5.

«Выталкивали машину. Орлик-5», — написал автор публикации.

Других подробностей происшествия он не сообщает, комментариев под фотографией пока нет. На снимке видно, что автомобиль выталкивают из воды пять человек, а рядом на берегу стоит другой автомобиль, видимо, используемый, чтобы вытащить машину с помощью троса.