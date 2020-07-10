Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Вокзальном микрорайоне собака нападает на детей в песочнице

Опубликовано Сегодня, 09:59

Анонимнчая участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте пожаловалась на засилье бродячих собак в одном из дворов микрорайона Вокзальный. Животные облюбовали детскую площадку и нападают на детей.

«Куда можно обратится чтобы убрали собак? Невозможно с ребенком нигде погулять все площадки в собаках. Микрорайон Вокзальный(Отрадное). Собака на первом фото вобще бешеная. За этот год трое деток покусаны. Один из них и мой ребенок 20.06.20 ребенок 2 года скатился с горки и на расстоянии 30-40 сантиметров присел поправить липучку на обуви и собака укусила его. Второй случай следом же 29.06.20 спускался с турникета и оступился (собака лежала под соседним турникетом). В итоге ребенку 4 года зашивали рану под общим наркозом 6 швов. Участковый пункт то закрыт, то трубку не берут, а когда взяли сказали: "Ничем помочь не можем". Сколько еще детей покусает этот пес?», — написала она.

Комментаторы разделились на догхантеров и зоозащитников. Первые предлагают отравить или застрелить животное, вторые предлагают травить догхантеров. Советуют также купить электрошокер, звуки которого действуют на собак отпугивающе.

Автор публикации сообщила, что жители двора звонили в службу отлова и та приезжала во двор 28 июня. Но именно эту собаку они поймать не смогли, а на следующий день она покусала очередного ребенка.

Ранее мы сообщали, что СУ СКР по Брянской области возбудило уголовное дело на главу комитета ЖКХ брянской мэрии. Поводом стали три случая нападения собак, которые закончились гибелью людей.

Фото
 2310
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Улицу Степную «атаковала» огромная стая бездомных созданий
  • В Белых Берегах дети травят собак – соцсети
  • В Синезерках бешеная собака искусала рабочего
  • В Клетне бешеная собака растерзала щенка
  • В брянской деревне бешеная собака напала на семилетнего мальчика
    • Новости регионов
    03:00:00 01-01-1970
    03:00:00 01-01-1970
    03:00:00 01-01-1970
    03:00:00 01-01-1970
    03:00:00 01-01-1970
    03:00:00 01-01-1970
    Лента новостей
    Сегодня, 19:30
    В Дубровском районе магазин нарушал правила маркировки товара и пожарной безопасности
    Сегодня, 18:30
    В Брянске присяжные осудили банду вымогателей
    Сегодня, 17:45
    Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов
    Сегодня, 17:15
    За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 33 брянца
    Сегодня, 16:57
    В Брянске мужична пострадал в ДТП
    Сегодня, 16:11
    Брянцы обсуждают, когда же откроются детские сады
    Сегодня, 15:54
    На площади Партизан открылась выставка зубров
    Сегодня, 15:18
    В Сельцо отменили дополнительные коронавирусные ограничения
    Сегодня, 14:52
    В Дубровском районе суд вынес приговор злостному алиметщику
    Сегодня, 14:04
    В Брянске нашелся хозяин выброшенной на газон старой мебели
    Сегодня, 13:45
    Прокуратура выявила в Брянске пять учреждений без пандусов
    Сегодня, 13:11
    Брянчанка пожаловалась на антисанитарию в подъезде на улице Чернышевского
    Сегодня, 12:56
    Власти Брянщины объявили о дополнительном снятии ограничений
    Сегодня, 12:19
    В Брянске уличили автомобиль скорой помощи в перевозке оконных рам
    Сегодня, 11:55
    Коэффициент коронавируса на Брянщине приближается к опасной черте
    Сегодня, 11:29
    Брянским работникам хотят разрешить компенсации затрат в связи с переходом на удаленную работу
    Сегодня, 10:41
    На Брянщине за сутки подтвердилось 47 заражений коронавирусом
    Сегодня, 10:14
    На газоне в центре Брянска неизвестные устроили свалку старой мебели
    Сегодня, 09:59
    В Вокзальном микрорайоне собака нападает на детей в песочнице
    Сегодня, 09:23
    Советский районный суд за понедельник рассмотрит 123 «коронавирусных» дела
    Сегодня, 09:12
    В Пенсионном фонде рассказали, как брянцам получить надбавки к пенсии за советский стаж
    Сегодня, 08:36
    Молодые брянцы устроили танцы на Кургане Бессмертия
    Сегодня, 08:23
    Многодетные супруги из Новозыбкова стали «Семьей года» Брянщины
    Сегодня, 08:09
    В Брянске засняли и выложили в соцсеть объятия на спортплощадке (ВИДЕО, 18+)
    Вчера, 11:06
    На озере Орлик-5 автомобиль закатился в воду
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:47
    Движение автомобилей на  переезде 126 км в Брянске будет ограничено в связи с ремонтными работами  14 и 15 июля
    Сегодня, 13:22
    Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
    Сегодня, 13:17
    ООО «Газпром энергосбыт Брянск» награждает лучших потребителей электрической энергии
    10-07-2020, 15:54
    «Мираторг» представил новые направления производства на «Всероссийском дне поля» в Брянской области
    10-07-2020, 15:41
    Рейды безопасности пройдут на железной дороге в Брянской области с 10 июля
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В ВОЗ не исключают возврата ограничений на Брянщине
    Новости Общество
    В Брянске уличили автомобиль скорой помощи в перевозке оконных рам
    Новости Общество
    Брянская инстаблогерша Тася погуляла с собакой в купальнике
    Новости Общество
    В Навле появились первые контейнеры для раздельного сбора отходов
    Новости Происшествия
    Пенсионер из Клинцов проведет 8 лет в колонии за убийство
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.

    В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»

    «Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.

    РЖД новости
    Движение автомобилей на  переезде 126 км в Брянске будет ограничено в связи с ремонтными работами  14 и 15 июля

    Движение автомобилей на  переезде 126 км в Брянске будет ограничено в связи с ремонтными работами  14 и 15 июляНа железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке  дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы  направлены  на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов

    Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.