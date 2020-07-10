В Вокзальном микрорайоне собака нападает на детей в песочнице

Анонимнчая участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте пожаловалась на засилье бродячих собак в одном из дворов микрорайона Вокзальный. Животные облюбовали детскую площадку и нападают на детей.

«Куда можно обратится чтобы убрали собак? Невозможно с ребенком нигде погулять все площадки в собаках. Микрорайон Вокзальный(Отрадное). Собака на первом фото вобще бешеная. За этот год трое деток покусаны. Один из них и мой ребенок 20.06.20 ребенок 2 года скатился с горки и на расстоянии 30-40 сантиметров присел поправить липучку на обуви и собака укусила его. Второй случай следом же 29.06.20 спускался с турникета и оступился (собака лежала под соседним турникетом). В итоге ребенку 4 года зашивали рану под общим наркозом 6 швов. Участковый пункт то закрыт, то трубку не берут, а когда взяли сказали: "Ничем помочь не можем". Сколько еще детей покусает этот пес?», — написала она.

Комментаторы разделились на догхантеров и зоозащитников. Первые предлагают отравить или застрелить животное, вторые предлагают травить догхантеров. Советуют также купить электрошокер, звуки которого действуют на собак отпугивающе.

Автор публикации сообщила, что жители двора звонили в службу отлова и та приезжала во двор 28 июня. Но именно эту собаку они поймать не смогли, а на следующий день она покусала очередного ребенка.

Ранее мы сообщали, что СУ СКР по Брянской области возбудило уголовное дело на главу комитета ЖКХ брянской мэрии. Поводом стали три случая нападения собак, которые закончились гибелью людей.