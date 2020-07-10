В Вокзальном микрорайоне собака нападает на детей в песочнице
Анонимнчая участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте пожаловалась на засилье бродячих собак в одном из дворов микрорайона Вокзальный. Животные облюбовали детскую площадку и нападают на детей.
«Куда можно обратится чтобы убрали собак? Невозможно с ребенком нигде погулять все площадки в собаках. Микрорайон Вокзальный(Отрадное). Собака на первом фото вобще бешеная. За этот год трое деток покусаны. Один из них и мой ребенок 20.06.20 ребенок 2 года скатился с горки и на расстоянии 30-40 сантиметров присел поправить липучку на обуви и собака укусила его. Второй случай следом же 29.06.20 спускался с турникета и оступился (собака лежала под соседним турникетом). В итоге ребенку 4 года зашивали рану под общим наркозом 6 швов. Участковый пункт то закрыт, то трубку не берут, а когда взяли сказали: "Ничем помочь не можем". Сколько еще детей покусает этот пес?», — написала она.
Комментаторы разделились на догхантеров и зоозащитников. Первые предлагают отравить или застрелить животное, вторые предлагают травить догхантеров. Советуют также купить электрошокер, звуки которого действуют на собак отпугивающе.
Автор публикации сообщила, что жители двора звонили в службу отлова и та приезжала во двор 28 июня. Но именно эту собаку они поймать не смогли, а на следующий день она покусала очередного ребенка.
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