В Дубровском районе суд вынес приговор злостному алиметщику
В Дубровском районе суд вынес приговор жителю Гордеевского района, которого признал виновным в злостной неуплате алиментов. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.
Суд установил, что мужчина, ранее получивший административное наказние за неуплату алиментов на содержание собственного сына, не торопился устраиваться на работу и начинать исполнять свои обязанности по содержанию ребенка. Общая сумма его задолженности по алиментам к моменту, когда суд вынес приговор, достигла 63 тыс. рублей.
Приговор составил восемь месяцев исправительных работ с удержаением 5% заработка в доход государства.
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.
На железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.