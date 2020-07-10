В Дубровском районе суд вынес приговор злостному алиметщику

В Дубровском районе суд вынес приговор жителю Гордеевского района, которого признал виновным в злостной неуплате алиментов. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что мужчина, ранее получивший административное наказние за неуплату алиментов на содержание собственного сына, не торопился устраиваться на работу и начинать исполнять свои обязанности по содержанию ребенка. Общая сумма его задолженности по алиментам к моменту, когда суд вынес приговор, достигла 63 тыс. рублей.

Приговор составил восемь месяцев исправительных работ с удержаением 5% заработка в доход государства.