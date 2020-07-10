Брянец предстанет перед судом за убийство знакомого

По версии следствия, обвиняемый в июне прошлого года, будучи пьяным, поссорился с потерпевшим и избил его. Потерпевший от полученных травм умер в больнице.

Прокуратура Советского района Брянска передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

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Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия» «Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.

Движение автомобилей на переезде 126 км в Брянске будет ограничено в связи с ремонтными работами 14 и 15 июля На железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

