В Брянске присяжные осудили банду вымогателей

Областной суд с участием коллегии присяжных рассмотрел дело по обвинению группы жителей Новозыбкова в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы, нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, и особо крупном мошенничестве.

Суд установил, что трое обвиняемых входили в состав банды, которая, похитив и держав в заточении местного жителя, пыталась заставить его переоформить на них принадлежавшую тому квартиру в Москве стоимостью более 5 млн рублей. От постоянных избиений потерпевший умер.

Было также установлено, что один из фигурантов дело присвоил 1 млн рублей под видом оказания риэлторских услуг пожилой жительнице Новозыбкова.

Присяжные единогласно признали всех троих виновными.

Главарь банды получил 19 лет колонии с огранчиением свободы на полтора года и 300 тысяч рублей штрафа, суд также взыскал с него 1 млн рублей, которые он украл у потерпевшей. Два его сообщника получили 14 и 11 лет колонии.