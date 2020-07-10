В Брянске присяжные осудили банду вымогателей
Областной суд с участием коллегии присяжных рассмотрел дело по обвинению группы жителей Новозыбкова в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы, нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, и особо крупном мошенничестве.
Суд установил, что трое обвиняемых входили в состав банды, которая, похитив и держав в заточении местного жителя, пыталась заставить его переоформить на них принадлежавшую тому квартиру в Москве стоимостью более 5 млн рублей. От постоянных избиений потерпевший умер.
Было также установлено, что один из фигурантов дело присвоил 1 млн рублей под видом оказания риэлторских услуг пожилой жительнице Новозыбкова.
Присяжные единогласно признали всех троих виновными.
Главарь банды получил 19 лет колонии с огранчиением свободы на полтора года и 300 тысяч рублей штрафа, суд также взыскал с него 1 млн рублей, которые он украл у потерпевшей. Два его сообщника получили 14 и 11 лет колонии.
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.
На железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.