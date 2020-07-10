Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов

В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник банды наркодилеров, который обвиняется в попытке продать особо крупную партию наркотиков и психотропных препаратов.

По версии следствия, в прошлом и позапрошлом годах обвиняемый выполнял в банде наркодилеров функцию закладчика. Он делал закладки с наркотиками в разных местах по Брянску и области и сообщал посредством интернета покупателям, где те могут забрать товар. Всего оперативники ФСБ изъяли у него свыше 26 кг криминального товара.

Отдельно ему инкриминируется отмывание более 1,5 млн рублей, вырученных от преступной деятельности.

Рассматривать дело будет Советский районный суд Брянска.