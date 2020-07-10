В Брянске мужична пострадал в ДТП

На улице Ульянова в Брянске автомобиль сбил пешехода. О случившейся накануне вечером аварии в понедельник сообщило УМВД по Брянской области.

В районе 20:56 воскресенья Лада Гранта, которой управлял водитель 23 лет, двигавшаяся по Ульянова в направлении улицы 22 Съезда КПСС, сбила пешехода 22 лет.

По предварительной информации мужчина переходил дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и тупую травму живота. После аварии он впал в кому.