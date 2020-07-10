За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 33 брянца
33 жителя Брянщины за минувшую неделю обратились в полицию с заявлениями как пострадавшие от действий телефонных и интернет-мошенников. Суммарный улов аферистов составил более 3,176 млн рублей. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.
26 человек поверили незнакомцам, которые представлялись работниками банков. Передав им под теи или иным предлогам доступ к своим счетам, потерпевшие лишились более 2,9 млн рублей.
Жительница Сельцо 22 лет и две жительницы Советского района Брянска стали жертвами взломщиков в чужих аккаунтов в соцсетях и перевели злоумыщленникам, будучи уверенными, что дают взаймы знакомым 18,8 тыс., 3,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно.
Одна пожилая брянчанка передала мошенникам 100 тысяч рублей, думая, что выручает родственника, у которого возникли проблемы с законом.
Трое жителей региона стали жертвами мощенников, специализирующихся на обмане авторов объявлений в интернете. Со счета сдававшей в аренду жилье жительницы Клинцовского района аферисты списали 61 тыс. рублей, у брянчанки, продававшей ноутбук — 28 тыс. рублей и 20,3 тыс. рублей у жителя Клинцов, который продавал запчасти.
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.
На железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.