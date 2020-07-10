За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 33 брянца

33 жителя Брянщины за минувшую неделю обратились в полицию с заявлениями как пострадавшие от действий телефонных и интернет-мошенников. Суммарный улов аферистов составил более 3,176 млн рублей. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

26 человек поверили незнакомцам, которые представлялись работниками банков. Передав им под теи или иным предлогам доступ к своим счетам, потерпевшие лишились более 2,9 млн рублей.

Жительница Сельцо 22 лет и две жительницы Советского района Брянска стали жертвами взломщиков в чужих аккаунтов в соцсетях и перевели злоумыщленникам, будучи уверенными, что дают взаймы знакомым 18,8 тыс., 3,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно.

Одна пожилая брянчанка передала мошенникам 100 тысяч рублей, думая, что выручает родственника, у которого возникли проблемы с законом.

Трое жителей региона стали жертвами мощенников, специализирующихся на обмане авторов объявлений в интернете. Со счета сдававшей в аренду жилье жительницы Клинцовского района аферисты списали 61 тыс. рублей, у брянчанки, продававшей ноутбук — 28 тыс. рублей и 20,3 тыс. рублей у жителя Клинцов, который продавал запчасти.