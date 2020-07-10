Брянец врезался в дерево и попал в больницу

Около обеда на 7 км автодороги «Клинцы-Гордеевка-Красная гора» произошло ДТП с участием иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

22-летний брянец ехал со стороны села Лопатни в сторону Клинцов за рулем Opel Vectra. Водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали и водитель, и несовершеннолетняя пассажирка. Водителя госпитализировали с закрытым переломом голени, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. 17-летняя пассажирка попала в больницу с сотрясением головного мозга.

Напомним, в Клетне иномарка сбила ребенка на велосипеде.