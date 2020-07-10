Подозреваемый в убийстве брянец пойдет под суд
Суд будет решать судьбу жителя Брянска, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.
По версии следствия, вечером 24 декабря 2019 года брянец в нетрезвом состоянии во дворе дома по улице Ленина в поселке Радица-Крыловка поругался со своим знакомым. Подозреваемый ударил знакомого несколько раз по лицу, а затем достал складной нож и ударил им в шею и висок. Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на следующий день в больнице.
В тот же день подозреваемый брянец снова взял складной нож и несколько раз ударил другого приятеля в спину и шею. Мужчине удалось спастись и скрыться от пьяного приятеля.
Брянские следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство и покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений». Расследование уголовного дела завершилось, скоро брянец предстанет перед судом.
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