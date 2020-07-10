Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Брянске

Около девяти часов вечера на улице А. Сахарова в Брянске произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

LADA Kalina, за рулем которой ехал 20-летний водитель, выезжала с остановки. 20-летний водитель пытался совершить маневр, но врезался в мотоцикл KAWASAKI. 28-летний мотоциклист ехал в том же направлении – с улицы Делегатской в сторону улицы Сиреневая. В аварии пострадал мотоциклист – его госпитализировали с вывихом левой ключицы.

Напомним, 22-летний брянец съехал с дороги и врезался в дерево на 7 км автодороги «Клинцы-Гордеевка-Красная гора».